Soirée cabaret espagnol | CHEZ DES GENS Bréville Bréville

1 rue des trois Porches Bréville Charente

Début : Samedi 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

On change d’ambiance, avec les SEVILLANASSE D’Angoulême, elles vous emporteront dans les profondeurs de l’Andalousie le 30 août avec leur cabaret Flamenco !!

1 rue des trois Porches Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 04 82

English :

A change of atmosphere with the SEVILLANASSE d?Angoulême, who will take you to the depths of Andalusia on August 30th with their « Flamenco » cabaret!

German :

Die SEVILLANASSE aus Angoulême werden Sie am 30. August mit ihrem Kabarett « Flamenco » in die Tiefen Andalusiens entführen!

Italiano :

Per cambiare scena, il 30 agosto i SEVILLANASSE di Angoulême vi porteranno nelle profondità dell’Andalusia con il loro cabaret « Flamenco »!

Espanol :

Para cambiar de aires, la SEVILLANASSE de Angulema le llevará a las profundidades de Andalucía el 30 de agosto con su cabaret « Flamenco »

