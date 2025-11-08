Soirée cabaret et chanson française Domme
Soirée cabaret et chanson française
11 Rue Montaigne Domme Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Soirée cabaret et chanson française avec Hervé Ménardie et Henri Duhil.
2 parties avec entracte, buvette et patisserie sur place
Soirée au profit de l’école indienne à Khajuraho
Réservations au 06 30 17 99 44 où 06 71 23 19 45 .
11 Rue Montaigne Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 17 99 44
