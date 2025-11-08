Soirée cabaret et chanson française Domme

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

11 Rue Montaigne Domme Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Soirée cabaret et chanson française avec Hervé Ménardie et Henri Duhil.
2 parties avec entracte, buvette et patisserie sur place
Soirée au profit de l’école indienne à Khajuraho
Réservations au 06 30 17 99 44 où 06 71 23 19 45   .

11 Rue Montaigne Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 17 99 44 

