Soirée cabaret et chanson française Domme

Soirée cabaret et chanson française

11 Rue Montaigne Domme Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Soirée cabaret et chanson française avec Hervé Ménardie et Henri Duhil.

2 parties avec entracte, buvette et patisserie sur place

Soirée au profit de l’école indienne à Khajuraho

Réservations au 06 30 17 99 44 où 06 71 23 19 45 .

