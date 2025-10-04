Soirée cabaret et théatre d’improvisation Châtillon-sur-Loire

Châtillon-sur-Loire

2025-10-04 20:00:00

2025-10-04

Le samedi 4 octobre 2025 à 20h, le Centre socioculturel de Châtillon-sur-Loire se transforme en véritable cabaret pour une soirée placée sous le signe de l’humour et de la spontanéité. La troupe Les Émotifs Associés présentera un spectacle de théâtre d’improvisation où les comédiens, guidés par l’imagination et les suggestions du public, créeront des scènes aussi drôles qu’inattendues. Chaque représentation est unique et promet un moment de rires, de surprises et d’émotions partagées. Pour agrémenter la soirée, l’association des P’tits Loustics proposera une buvette et des snacks à savourer dans une ambiance conviviale. L’entrée est au chapeau, afin que chacun participe librement. Un rendez-vous chaleureux à ne pas manquer pour petits et grands. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire lesptitsloustics.ape@gmail.com

English :

Join us on Saturday October 4, 2025 at 8pm at the CSC in Châtillon-sur-Loire for an evening of cabaret and improvisational theater. The troupe Les Émotifs Associés (Gien) will make you laugh and surprise you with their creativity. Refreshments and snacks provided by Les P?tits Loustics. Admission by the hat.

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 4. Oktober 2025 um 20 Uhr im CSC von Châtillon-sur-Loire zu einem Kabarettabend mit Improvisationstheater. Die Truppe Les Émotifs Associés (Gien) wird Sie zum Lachen bringen und mit ihrer Kreativität überraschen. Getränke und Snacks werden von Les P?tits Loustics angeboten. Eintritt mit Hut.

Italiano :

Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 20.00, al CSC di Châtillon-sur-Loire, vi aspetta una serata di cabaret e improvvisazione teatrale. La troupe Les Émotifs Associés (Gien) vi farà ridere e vi sorprenderà con la sua creatività. Rinfresco e spuntini a cura di Les P?tits Loustics. Ingresso a cappello.

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 4 de octubre de 2025 a las 20:00 h en el CSC de Châtillon-sur-Loire para disfrutar de una velada de cabaret y teatro de improvisación. La compañía Les Émotifs Associés (Gien) le hará reír y le sorprenderá con su creatividad. Refrescos y tentempiés a cargo de Les P?tits Loustics. Entrada con sombrero.

