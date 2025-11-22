Soirée cabaret Fantasy Salle Entre Fêtes Garchizy
Soirée cabaret Fantasy Salle Entre Fêtes Garchizy samedi 22 novembre 2025.
Salle Entre Fêtes Route de Garchizy Garchizy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 23:00:00
2025-11-22
La commune de GARCHIZY vous propose une soirée cabaret (spectacle transformiste) à la salle de l’Entre-Fêtes.
Tarifs 10 € pour les plus de 16 ans, 5 € pour les 12 à 16 ans et gratuit jusqu’à 11 ans.
Infos au 03.86.58.86.31 .
Salle Entre Fêtes Route de Garchizy Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 86 31 contact@garchizy.fr
