Soirée cabaret Fantasy Salle Entre Fêtes Garchizy

Soirée cabaret Fantasy

Salle Entre Fêtes Route de Garchizy Garchizy Nièvre

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 23:00:00

2025-11-22

La commune de GARCHIZY vous propose une soirée cabaret (spectacle transformiste) à la salle de l’Entre-Fêtes.

Tarifs 10 € pour les plus de 16 ans, 5 € pour les 12 à 16 ans et gratuit jusqu’à 11 ans.

Infos au 03.86.58.86.31 .

