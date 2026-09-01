Soirée cabaret French Cancan Salle Paul Lecordier Vittefleur
samedi 3 octobre 2026 · Salle Paul Lecordier · Vittefleur
Informations pratiques
Vittefleur
Soirée cabaret French Cancan
Salle Paul Lecordier 2 Rue de Saint-Riquier Vittefleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Soirée cabaret French Cancan , suivi d’une soirée dansante.
A la salle Paul Lecordier à partir de 19h.
Le repas comprend
1 apéritif / cochon grillé, frites / salade / fromage / dessert / café
Inscription obligatoire avant le 25 /09 avec règlement .
Salle Paul Lecordier 2 Rue de Saint-Riquier Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 95 76 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée cabaret French Cancan
L’événement Soirée cabaret French Cancan Vittefleur a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Vittefleur (Seine-Maritime)
- Marché de Noël Rue du Dessous des Bois Vittefleur 6 décembre 2026