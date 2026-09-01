Soirée cabaret French Cancan Salle Paul Lecordier Vittefleur

Informations pratiques

Vittefleur

Soirée cabaret French Cancan

Salle Paul Lecordier 2 Rue de Saint-Riquier Vittefleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Soirée cabaret French Cancan , suivi d’une soirée dansante.

A la salle Paul Lecordier à partir de 19h.

Le repas comprend

1 apéritif / cochon grillé, frites / salade / fromage / dessert / café

Inscription obligatoire avant le 25 /09 avec règlement .

Salle Paul Lecordier 2 Rue de Saint-Riquier Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 95 76 78

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English : Soirée cabaret French Cancan

L’événement Soirée cabaret French Cancan Vittefleur a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre