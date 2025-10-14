Soirée Cabaret Guécélard
Soirée Cabaret Guécélard samedi 7 février 2026.
Soirée Cabaret
Salle des Fêtes Guécélard Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
2026-02-07
Soirée Cabaret par Oh My Dolls ! Années 80
Ambiance divertissante et populaire pour cette soirée proposée par Aglaé et le Comité des Fêtes de Guécélard.
Danse, chant et musique dans une ambiance incomparable. avec cette représentation festive, pleine de paillettes dans des chorégraphies endiablées.
Avec leurs costumes en plumes ou de couleurs éclatantes, Oh My Dolls vous proposera des chansons classiques du répertoire populaire.
Préparez-vous à passer un moment de pure folie avec une troupe qui emportera tout le monde sur son passage. .
Salle des Fêtes Guécélard 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 13 45 12 cfguecelard@gmail.com
English :
Cabaret evening by Oh My Dolls! 80s
German :
Kabarettabend von Oh My Dolls! 80er Jahre
Italiano :
Serata di cabaret a cura di Oh My Dolls! Anni ’80
Espanol :
Noche de cabaret de Oh My Dolls 80s
L’événement Soirée Cabaret Guécélard a été mis à jour le 2025-10-14 par CDT72