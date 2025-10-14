Soirée Cabaret

Salle des Fêtes Guécélard Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée Cabaret par Oh My Dolls ! Années 80

Ambiance divertissante et populaire pour cette soirée proposée par Aglaé et le Comité des Fêtes de Guécélard.

Danse, chant et musique dans une ambiance incomparable. avec cette représentation festive, pleine de paillettes dans des chorégraphies endiablées.

Avec leurs costumes en plumes ou de couleurs éclatantes, Oh My Dolls vous proposera des chansons classiques du répertoire populaire.

Préparez-vous à passer un moment de pure folie avec une troupe qui emportera tout le monde sur son passage. .

Salle des Fêtes Guécélard 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 13 45 12 cfguecelard@gmail.com

English :

Cabaret evening by Oh My Dolls! 80s

German :

Kabarettabend von Oh My Dolls! 80er Jahre

Italiano :

Serata di cabaret a cura di Oh My Dolls! Anni ’80

Espanol :

Noche de cabaret de Oh My Dolls 80s

L’événement Soirée Cabaret Guécélard a été mis à jour le 2025-10-14 par CDT72