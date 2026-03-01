Soirée cabaret Rue Lamartine Hauts de Bienne

Soirée cabaret

Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Rendez-vous à l’Espace Lamartine à Morez pour une Soirée Cabaret inoubliable !

Organisé par l’école de musique Haut-Jura Arcade, cet évènement promet une soirée riche en surprises musicales, mettant en avant les talents locaux. Les élèves et les professeurs de l’École de musique vous ont préparé un programme varié et captivant ! Attendez-vous à être émerveillé par la diversité des performances musicales, qui sauront ravir tous les amateurs de musique du monde.

Venez nombreux pour partager ce moment de musique et de convivialité !

Entrée libre. Petite restauration et buvette sur place. .

Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 30 67 55 ecoledemusique@arcade-cchj.fr

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English : Soirée cabaret

L’événement Soirée cabaret Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE