Soirée Cabaret Théâtre d'imphy Imphy samedi 4 octobre 2025.

Soirée Cabaret

Théâtre d'imphy Rue Paul Vaillant Couturier Imphy Nièvre

Gratuit

2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

Imphy vous invite à une soirée cabaret festive et conviviale ! Un spectacle varié d’1h30 mêlant humour, chanson, hypnose et performances visuelles, pour une soirée placée sous le signe de la détente et du divertissement.

Une collation sera proposée par le Comité des Fêtes, pendant le spectacle et/ou lors de l’entracte. Nouveauté cette année possibilité de réserver des tables pour profiter pleinement du spectacle en toute convivialité !

Soirée cabaret conviviale à Imphy humour, chanson, hypnose et transformisme au programme !

Entrée gratuite Réservation de tables en mairie avant le 20 septembre (03 86 90 95 00) .

Théâtre d’imphy Rue Paul Vaillant Couturier Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00

