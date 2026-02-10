Soirée Cabaret Salle des Ormeaux Jard-sur-Mer
Soirée Cabaret Salle des Ormeaux Jard-sur-Mer vendredi 3 avril 2026.
Soirée Cabaret
Salle des Ormeaux Rue des Echolères Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-03
.
Salle des Ormeaux Rue des Echolères Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 36 61 05 29 lescjtt@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Cabaret Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral