Soirée Cabaret Jazz Tamniès
Soirée Cabaret Jazz Tamniès vendredi 27 mars 2026.
Soirée Cabaret Jazz
Salle des fêtes Tamniès Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
La Tamnière et le Foyer Rutal de Tamniès vous propose une soirée Cabaret Jazz avec le groupe Tchimbé Red .
Rendez-vous le vendredi 27 mars à 20h30 à la salle des fêtes !
Réservation avant le 24/03. .
Salle des fêtes Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 65 07
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English : Soirée Cabaret Jazz
L’événement Soirée Cabaret Jazz Tamniès a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir