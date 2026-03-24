Soirée Cabaret Jazz

Salle des fêtes Tamniès Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La Tamnière et le Foyer Rutal de Tamniès vous propose une soirée Cabaret Jazz avec le groupe Tchimbé Red .

Rendez-vous le vendredi 27 mars à 20h30 à la salle des fêtes !

Réservation avant le 24/03. .

Salle des fêtes Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 65 07

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English : Soirée Cabaret Jazz

L’événement Soirée Cabaret Jazz Tamniès a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir