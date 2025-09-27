Soirée Cabaret Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Soirée Cabaret Kaïflo
Soirée Cabaret Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d'Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
27 septembre 2025 19:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Soirée cabaret au Kaïflo !
Avec Divana et Alan must off, Transformiste et chanteur
Entrée libre
Consommation sur place .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Cabaret night at Kaïflo!
German :
Kabarettabend im Kaïflo!
Italiano :
Serata di cabaret al Kaïflo!
Espanol :
¡Noche de cabaret en Kaïflo!
