Soirée Cabaret Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Tarif : – –

Début : 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27

2025-09-27

Soirée cabaret au Kaïflo !
Avec Divana et Alan must off, Transformiste et chanteur
Entrée libre

Consommation sur place   .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65  kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Cabaret night at Kaïflo!

German :

Kabarettabend im Kaïflo!

Italiano :

Serata di cabaret al Kaïflo!

Espanol :

¡Noche de cabaret en Kaïflo!

L'événement Soirée Cabaret Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-28