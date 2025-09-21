Soirée Cabaret La French Mademoiselle Saint-Affrique
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Tarif plein
Début : Samedi 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Né en région toulousaine, la French Mad’moiselle est un groupe de 7 musiciens ayant à cœur de faire revivre la période insouciante de la pop française des années 60.
Les “années yéyé” en référence aux tubes anglo-saxons de l’époque repris en langue française.
Véritable machine à remonter le temps à l’énergie communicative, cette expérience intergénérationnelle séduira aussi bien les plus jeunes qui découvriront un patrimoine musical festif et dansant, que les plus anciens qui y retrouveront une part de leur jeunesse avec une pointe de nostalgie.
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 02
English :
Born in the Toulouse region, La French Mad?moiselle is a group of 7 musicians dedicated to reviving the carefree days of 60s French pop.
German :
Die French Mad?moiselle ist eine siebenköpfige Band aus Toulouse, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die unbeschwerte Zeit des französischen Pop der 60er Jahre wieder aufleben zu lassen.
Italiano :
Nata nella regione di Tolosa, La French Mad?moiselle è un gruppo di 7 musicisti impegnati a far rivivere i giorni spensierati del pop francese degli anni ’60.
Espanol :
Nacido en la región de Toulouse, La French Mad?moiselle es un grupo de 7 músicos empeñados en revivir los días despreocupados del pop francés de los años 60.
