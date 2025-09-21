Soirée Cabaret La French Mademoiselle Saint-Affrique

Soirée Cabaret La French Mademoiselle Saint-Affrique samedi 24 janvier 2026.

Soirée Cabaret La French Mademoiselle

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Né en région toulousaine, la French Mad’moiselle est un groupe de 7 musiciens ayant à cœur de faire revivre la période insouciante de la pop française des années 60.

Les “années yéyé” en référence aux tubes anglo-saxons de l’époque repris en langue française.

Véritable machine à remonter le temps à l’énergie communicative, cette expérience intergénérationnelle séduira aussi bien les plus jeunes qui découvriront un patrimoine musical festif et dansant, que les plus anciens qui y retrouveront une part de leur jeunesse avec une pointe de nostalgie.

Born in the Toulouse region, La French Mad?moiselle is a group of 7 musicians dedicated to reviving the carefree days of 60s French pop.

Die French Mad?moiselle ist eine siebenköpfige Band aus Toulouse, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die unbeschwerte Zeit des französischen Pop der 60er Jahre wieder aufleben zu lassen.

Nata nella regione di Tolosa, La French Mad?moiselle è un gruppo di 7 musicisti impegnati a far rivivere i giorni spensierati del pop francese degli anni ’60.

Nacido en la región de Toulouse, La French Mad?moiselle es un grupo de 7 músicos empeñados en revivir los días despreocupados del pop francés de los años 60.

