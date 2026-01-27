Soirée cabaret La Réunion
Soirée cabaret La Réunion samedi 31 janvier 2026.
Soirée cabaret
Salle des fêtes La Réunion Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Spectacle de cabaret avec Music’All Cabaret itinérant .
Salle des fêtes La Réunion 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 86 14 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée cabaret
L’événement Soirée cabaret La Réunion a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Coteaux et Landes de Gascogne