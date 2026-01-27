Soirée cabaret La Réunion

Soirée cabaret

Salle des fêtes La Réunion Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Spectacle de cabaret avec Music’All Cabaret itinérant .

Salle des fêtes La Réunion 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 86 14 31

English : Soirée cabaret

