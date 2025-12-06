Soirée cabaret la tournée des grands contes La Pimenterie Saint-Point
Soirée cabaret la tournée des grands contes La Pimenterie Saint-Point samedi 6 décembre 2025.
Soirée cabaret la tournée des grands contes
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Soirée cabaret avec petite restauration incluse
Pierre Delye .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Soirée cabaret la tournée des grands contes
German : Soirée cabaret la tournée des grands contes
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée cabaret la tournée des grands contes Saint-Point a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)