Soirée cabaret la tournée des grands contes La Pimenterie Saint-Point

Soirée cabaret la tournée des grands contes

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Soirée cabaret avec petite restauration incluse

Pierre Delye .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

