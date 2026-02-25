Soirée Cabaret Labouheyre Salle des Fêtes de Labouheyre Labouheyre

Soirée Cabaret Labouheyre

Salle des Fêtes de Labouheyre 50 rue des hauts fourneaux Labouheyre Landes

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Soirée première année de la salle des fêtes de Labouheyre

Samedi 11 avril dès 19h, le comité des fêtes de Labouheyre vous propose une soirée unique pour les 1 ans de notre nouvelle salle des fêtes.

Soirée Cabaret par Glam’Event Prod avec une soirée autour du spectacle Epopée Pop, un voyage vibrant à travers les années 60, 70 et 80 ! Une partie avec DJ, est prévue après le repas à partir de 23h/00h…

– Service par les bénévoles du CDF

– 1 apéritif offert

– Un repas complet comprenant entrée, plat, fromage et dessert

– Le spectacle cabaret

– Une fin de soirée par un DJ

– et quelques surprises … .

Salle des Fêtes de Labouheyre 50 rue des hauts fourneaux Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 20 70 26 comite40210@gmail.com

English :

Saturday April 11 at 7pm, Labouheyre’s Comité des fêtes will be hosting a unique evening to celebrate the 1st anniversary of our new village hall.

Cabaret evening with Glam’Event Prod, featuring the show Epopée Pop, a vibrant journey through the 60s, 70s and 80s!

