Soirée Cabaret Labouheyre Salle des Fêtes de Labouheyre Labouheyre

Salle des Fêtes de Labouheyre 50 rue des hauts fourneaux Labouheyre Landes
Soirée Cabaret par Glam’Event Prod avec une soirée autour du spectacle Epopée Pop, un voyage vibrant à travers les années 60, 70 et 80 !
Soirée première année de la salle des fêtes de Labouheyre
Samedi 11 avril dès 19h, le comité des fêtes de Labouheyre vous propose une soirée unique pour les 1 ans de notre nouvelle salle des fêtes.
Soirée Cabaret par Glam’Event Prod avec une soirée autour du spectacle Epopée Pop, un voyage vibrant à travers les années 60, 70 et 80 ! Une partie avec DJ, est prévue après le repas à partir de 23h/00h…
– Service par les bénévoles du CDF
– 1 apéritif offert
– Un repas complet comprenant entrée, plat, fromage et dessert
– Le spectacle cabaret
– Une fin de soirée par un DJ
– et quelques surprises … .
Salle des Fêtes de Labouheyre 50 rue des hauts fourneaux Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 20 70 26 comite40210@gmail.com
English :
Saturday April 11 at 7pm, Labouheyre’s Comité des fêtes will be hosting a unique evening to celebrate the 1st anniversary of our new village hall.
Cabaret evening with Glam’Event Prod, featuring the show Epopée Pop, a vibrant journey through the 60s, 70s and 80s!
