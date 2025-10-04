Soirée CABARET Lapte
Soirée CABARET Lapte samedi 4 octobre 2025.
Soirée CABARET
Au Gymnase Lapte Haute-Loire
Début : 2025-10-04 19:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Spectacle cabaret, danse et chant en 2 parties avec entracte. Restauration et buvette sur place.
Au Gymnase Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 01 16 09 comitedesfetes.lapte@gmail.com
English :
Cabaret show, dancing and singing in 2 parts with intermission. Catering and refreshments on site.
German :
Kabarett, Tanz und Gesang in zwei Teilen mit Pause. Essen und Trinken vor Ort.
Italiano :
Spettacolo di cabaret, danza e canto in 2 parti con intervallo. Catering e rinfreschi in loco.
Espanol :
Espectáculo de cabaret, baile y canto en 2 partes con intervalo. Catering y refrescos in situ.
