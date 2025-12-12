Soirée cabaret Salle du Bateau Lyre Le Barp

Soirée cabaret

Salle du Bateau Lyre 73 A Avenue de Gascogne Le Barp Gironde

Tarif : – – 15 EUR

N’oubliez pas de vous inscrire à notre soirée cabaret du samedi 31 janvier 2026.

Les places étant limitées, nous vous invitons à réserver au plus tôt afin de garantir votre participation.

La Gym Volontaire Barpaise organise une soirée cabaret placée sous le signe du glamour, du rire et du spectacle. Vous y retrouverez la troupe Rébola, accompagnée de deux chanteuses, d’une danseuse orientale et d’un transformiste, pour un show inspiré des grands cabarets, alliant énergie, mise en scène soignée et ambiance festive.

La soirée se déroulera le samedi 31 janvier 2026 à la salle du Bateau Lyre, au Barp.

L’ouverture des portes est prévue à 19 h 15 et le spectacle débutera à 20 h.

Les réservations sont à effectuer avant le 24 janvier 2026.

Nous serons ravis de vous accueillir pour ce moment convivial et haut en couleurs. .

