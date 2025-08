Soirée Cabaret Le Lardin-Saint-Lazare

Soirée Cabaret Le Lardin-Saint-Lazare samedi 9 août 2025.

Soirée Cabaret

Le Lardin-Saint-Lazare Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

A la Halle du Lardin Saint Lazare à 20h repas spectacle servi à table

Tarifs 30€ repas spectacle adultes

15€ repas spectacle enfants -12 ans

10€ spectacle seul.

organisé par l’Association Roulez Jeunesse

Sur Réservation avant le jeudi 7 Août au 06 87 19 07 28

A la Halle du Lardin Saint Lazare à 20h repas spectacle servi à table

Tarifs 30€ repas spectacle adultes

15€ repas spectacle enfants -12 ans

10€ spectacle seul.

organisé par l’Association Roulez Jeunesse

Sur Réservation avant le jeudi 7 Août au 06 87 19 07 28 .

Le Lardin-Saint-Lazare 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 19 07 28

English : Soirée Cabaret

At the Halle du Lardin Saint Lazare at 8pm, dinner and show served at table

Prices 30? meal-show adults

15? show meal for children under 12

10? show only.

organized by Association Roulez Jeunesse

By reservation before Thursday, August 7: 06 87 19 07 28

German : Soirée Cabaret

In der Halle von Lardin Saint Lazare um 20 Uhr Essen am Tisch serviert

Preise 30? Mahlzeit Show Erwachsene

15? Mahlzeit Show für Kinder unter 12 Jahren

10? nur eine Vorstellung.

organisiert von der Association Roulez Jeunesse

Reservierung bis Donnerstag, den 7. August unter 06 87 19 07 28

Italiano :

Alla Halle du Lardin Saint Lazare alle 20.00, cena e spettacolo serviti al tavolo

Prezzi 30? pasto-spettacolo adulti

15? pasto e spettacolo per bambini sotto i 12 anni

10? solo spettacolo.

organizzato dall’Associazione Roulez Jeunesse

Su prenotazione entro giovedì 7 agosto allo 06 87 19 07 28

Espanol : Soirée Cabaret

En la Halle du Lardin Saint Lazare a las 20 h, cena y espectáculo servidos en mesa

Precios 30? comida-espectáculo adultos

15? comida y espectáculo para menores de 12 años

10? sólo espectáculo.

organizado por la Asociación Roulez Jeunesse

Con reserva antes del jueves 7 de agosto en el 06 87 19 07 28

L’événement Soirée Cabaret Le Lardin-Saint-Lazare a été mis à jour le 2025-08-03 par Vézère Périgord Noir