Soirée cabaret les accordés swing Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Salle des fêtes Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-15
LES ACCORDES SWING swing my pop ! une chanteuse et 5 musiciens
En s’entourant d’un quartet de musiciens aux allures rétro, la chanteuse Cordélia Czaïka fait revivre les incontournables de la chanson française et de la pop internationale en version swing.
Le répertoire du combo toulousain est éclectique des Rita Mitsouko à Téléphone, de Claude François à Serge Gainsbourg sans oublier les Beatles, Police, Bob Marley, David Bowie ou même AC/DC.
Une rythmique impeccable, des arrangements réussis, et la voix limpide de Cordélia vous donneront des fourmis dans les jambes et des frissons dans le dos. Let’s dance !
Line up
Cordélia Czaïka chant
Cyril Salvagnac guitare
chœurs Olivier Nougarol guitare
chœurs Fabrice Camboulive contrebasse
chœurs Laurent Meyer batterie .
Salle des fêtes Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 13 51 34 alstecolombe@orange.fr
English : Soirée cabaret les accordés swing
LES ACCORDES SWING swing my pop! one singer and 5 musicians
Surrounded by a quartet of retro-style musicians, singer Cordélia Czaïka revives French chanson and international pop classics in a swing version.
German : Soirée cabaret les accordés swing
LES ACCORDES SWING swing my pop! eine Sängerin und 5 Musiker
Zusammen mit einem Quartett von Musikern im Retro-Look lässt die Sängerin Cordélia Czaïka die unumgänglichen französischen Chansons und internationalen Popsongs in einer Swing-Version wieder aufleben.
Italiano :
LES ACCORDES SWING swing my pop! una cantante e 5 musicisti
Circondata da un quartetto di musicisti dallo stile retrò, la cantante Cordélia Czaïka fa rivivere i classici della chanson francese e del pop internazionale in versione swing.
Espanol : Soirée cabaret les accordés swing
LES ACCORDES SWING swing my pop! una cantante y 5 músicos
Rodeada de un cuarteto de músicos de estilo retro, la cantante Cordélia Czaïka revive los clásicos de la chanson francesa y del pop internacional en versión swing.
