Soirée cabaret les accordés swing Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Soirée cabaret les accordés swing

Salle des fêtes Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

LES ACCORDES SWING swing my pop ! une chanteuse et 5 musiciens

En s’entourant d’un quartet de musiciens aux allures rétro, la chanteuse Cordélia Czaïka fait revivre les incontournables de la chanson française et de la pop internationale en version swing.

Le répertoire du combo toulousain est éclectique des Rita Mitsouko à Téléphone, de Claude François à Serge Gainsbourg sans oublier les Beatles, Police, Bob Marley, David Bowie ou même AC/DC.

Une rythmique impeccable, des arrangements réussis, et la voix limpide de Cordélia vous donneront des fourmis dans les jambes et des frissons dans le dos. Let’s dance !

Line up

Cordélia Czaïka chant

Cyril Salvagnac guitare

chœurs Olivier Nougarol guitare

chœurs Fabrice Camboulive contrebasse

chœurs Laurent Meyer batterie .

Salle des fêtes Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 13 51 34 alstecolombe@orange.fr

English : Soirée cabaret les accordés swing

LES ACCORDES SWING swing my pop! one singer and 5 musicians

Surrounded by a quartet of retro-style musicians, singer Cordélia Czaïka revives French chanson and international pop classics in a swing version.

German : Soirée cabaret les accordés swing

LES ACCORDES SWING swing my pop! eine Sängerin und 5 Musiker

Zusammen mit einem Quartett von Musikern im Retro-Look lässt die Sängerin Cordélia Czaïka die unumgänglichen französischen Chansons und internationalen Popsongs in einer Swing-Version wieder aufleben.

Italiano :

LES ACCORDES SWING swing my pop! una cantante e 5 musicisti

Circondata da un quartetto di musicisti dallo stile retrò, la cantante Cordélia Czaïka fa rivivere i classici della chanson francese e del pop internazionale in versione swing.

Espanol : Soirée cabaret les accordés swing

LES ACCORDES SWING swing my pop! una cantante y 5 músicos

Rodeada de un cuarteto de músicos de estilo retro, la cantante Cordélia Czaïka revive los clásicos de la chanson francesa y del pop internacional en versión swing.

