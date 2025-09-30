Soirée cabaret « Les Potes au feu » chez l’habitant Chez Sophie et Guillaume Peron- Locoal-Mendon

Chez Sophie et Guillaume Peron- 11 rue de l’Océan Locoal-Mendon Morbihan

Début : 2025-09-30 20:30:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Recette pour soirée conviviale en toute simplicité avec des amis autour du feu. Tiphaine,guitare voix, et Pascal,basse acoustique, réunis autour de l’envie de partager le plaisir de jouer vous concoctent des reprises folks de tous horizons et de toutes générations.

Pimentées parfois avec des amis venus ajouter leur grain de sel ! .

+33 6 84 33 65 67

