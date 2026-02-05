Soirée cabaret L’Île-Bouchard

Soirée cabaret

Soirée cabaret L’Île-Bouchard dimanche 29 mars 2026.

Soirée cabaret

6 Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Soirée cabaret (compagnie KahoS) organisé par le Comité des fêtes.
Au menu fruits de mer.
Sur réservation par téléphone ou comitedesfetes37220@gmail.com
6 Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 16 74 37 

English :

Cabaret evening (KahoS company) organized by the Comité des fêtes.
Menu: seafood.
Reservations by telephone or comitedesfetes37220@gmail.com

