Soirée cabaret

6 Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Soirée cabaret (compagnie KahoS) organisé par le Comité des fêtes.

Au menu fruits de mer.

Sur réservation par téléphone ou comitedesfetes37220@gmail.com

Soirée cabaret (compagnie KahoS) organisé par le Comité des fêtes.

Au menu fruits de mer.

Sur réservation par téléphone ou comitedesfetes37220@gmail.com 50 .

6 Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 16 74 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cabaret evening (KahoS company) organized by the Comité des fêtes.

Menu: seafood.

Reservations by telephone or comitedesfetes37220@gmail.com

L’événement Soirée cabaret L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-02-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme