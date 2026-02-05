Soirée cabaret L’Île-Bouchard
Soirée cabaret
6 Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Soirée cabaret (compagnie KahoS) organisé par le Comité des fêtes.
Au menu fruits de mer.
Sur réservation par téléphone ou comitedesfetes37220@gmail.com
6 Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 07 16 74 37
English :
Cabaret evening (KahoS company) organized by the Comité des fêtes.
Menu: seafood.
Reservations by telephone or comitedesfetes37220@gmail.com
