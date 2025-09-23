Soirée cabaret masquée et drag Queens show au Château de Rochecotte Coteaux-sur-Loire

Soirée cabaret masquée et drag Queens show au Château de Rochecotte

43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 99 – 99 – EUR

99

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Place à notre traditionnelle soirée Drag Queens pour une soirée très festive on vous propose un apéritif suivi d’un dîner cabaret show et d’une soirée endiablée au rythme de la night fever en compagnie de nos ladies.. Apportez votre plus beau masque et laissez la magie opérer…

Place à notre traditionnelle soirée Drag Queens pour une soirée très festive on vous propose un apéritif suivi d’un dîner cabaret show et d’une soirée endiablée au rythme de la night fever en compagnie de nos ladies..

Apportez votre plus beau masque et laissez la magie opérer… 99 .

43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 16 16

English :

Make way for our traditional Drag Queens party for a very festive evening: we offer an aperitif followed by a cabaret show dinner and a wild evening to the rhythm of night fever in the company of our ladies… Bring your best mask and let the magic happen…

German :

Platz für unseren traditionellen Drag Queens-Abend für einen sehr festlichen Abend: Wir bieten Ihnen einen Aperitif, gefolgt von einem Kabarett-Show-Dinner und einem wilden Abend im Rhythmus des Night Fever in Begleitung unserer Ladies… Bringen Sie Ihre schönste Maske mit und lassen Sie die Magie wirken…

Italiano :

Lasciate spazio al nostro tradizionale Drag Queens party per una serata molto festosa: un aperitivo seguito da una cena con spettacolo di cabaret e una serata scatenata a ritmo di febbre notturna in compagnia delle nostre signore… Portate la vostra maschera migliore e lasciate che la magia si compia…

Espanol :

Abran paso a nuestra tradicional fiesta Drag Queens para una velada muy festiva: un aperitivo seguido de una cena espectáculo de cabaret y una noche salvaje al ritmo de la fiebre nocturna en compañía de nuestras damas… Traiga su mejor máscara y que surja la magia…

L’événement Soirée cabaret masquée et drag Queens show au Château de Rochecotte Coteaux-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE