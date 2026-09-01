Soirée Cabaret Miermaigne
samedi 10 octobre 2026 · Miermaigne
Informations pratiques
Miermaigne
Soirée Cabaret
7, rue du Pressoir Miermaigne Eure-et-Loir
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
La commune de Miermaigne vous invite à une soirée conviviale et solidaire sur le thème du cabaret le samedi 10 Octobre dès 19h.
Le chansonnier Jérôme sera au micro.
Au menu, un couscous maison cuisiné sur place !
Soirée au profit du financement des équipements du verger conservatoire de Miermaigne.
La commune de Miermaigne vous invite à une soirée conviviale et solidaire sur le thème du cabaret le samedi 10 Octobre dès 19h.
Le chansonnier Jérôme sera au micro.
Au menu, un couscous maison cuisiné sur place !
Soirée au profit du financement des équipements du verger conservatoire de Miermaigne. 0 .
7, rue du Pressoir Miermaigne 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 43 62 mairie.miermaigne@wanadoo.fr
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English :
The town of Miermaigne invites you to a fun and community-spirited evening featuring cabaret on Saturday, October 10, starting at 7:00 p.m.
Singer-songwriter Jérôme will be taking the stage.
On the menu: homemade couscous cooked right on site!
Proceeds from the evening will go toward funding equipment for the Miermaigne heritage orchard.
L’événement Soirée Cabaret Miermaigne a été mis à jour le 2026-09-01 par OTs DU PERCHE