Informations pratiques

Miermaigne

Soirée Cabaret

7, rue du Pressoir Miermaigne Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

La commune de Miermaigne vous invite à une soirée conviviale et solidaire sur le thème du cabaret le samedi 10 Octobre dès 19h.

Le chansonnier Jérôme sera au micro.

Au menu, un couscous maison cuisiné sur place !

Soirée au profit du financement des équipements du verger conservatoire de Miermaigne.

La commune de Miermaigne vous invite à une soirée conviviale et solidaire sur le thème du cabaret le samedi 10 Octobre dès 19h.

Le chansonnier Jérôme sera au micro.

Au menu, un couscous maison cuisiné sur place !

Soirée au profit du financement des équipements du verger conservatoire de Miermaigne. 0 .

7, rue du Pressoir Miermaigne 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 43 62 mairie.miermaigne@wanadoo.fr

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English :

The town of Miermaigne invites you to a fun and community-spirited evening featuring cabaret on Saturday, October 10, starting at 7:00 p.m.

Singer-songwriter Jérôme will be taking the stage.

On the menu: homemade couscous cooked right on site!

Proceeds from the evening will go toward funding equipment for the Miermaigne heritage orchard.

L’événement Soirée Cabaret Miermaigne a été mis à jour le 2026-09-01 par OTs DU PERCHE