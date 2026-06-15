Soirée Cabaret Lieu-dit Les 3 curés Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel

Soirée Cabaret

Lieu-dit Les 3 curés La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Un spectacle haut en couleur, mêlant chant, humour et danse pour un moment hors du temps. Avec Halim Corto. .

Lieu-dit Les 3 curés La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 07 95 59

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English :

L’événement Soirée Cabaret Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2026-06-15 par OT IROISE BRETAGNE