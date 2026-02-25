Soirée cabaret Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville

Soirée cabaret

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation
3 Rue Ambroise Croizat
Mondeville
Calvados

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:30:00

2026-03-28

Une soirée magique dans une ambiance festive et chaleureuse, la soirée Cabaret concoctée par Mondeville Animation déboule pour une date unique avec strass et paillettes.

Avec le repas entièrement maison , vous en aurez plein les mirettes !

Tenue de gala obligatoire !

Le cabaret sera animé par Eva Jean. .

English :

A magical evening in a warm, festive atmosphere, the Cabaret evening concocted by Mondeville Animation arrives for a unique date with rhinestones and sequins.

And with a home-cooked meal, you’ll be sure to be impressed!

Gala dress required!

