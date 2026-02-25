Soirée cabaret Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville
Soirée cabaret Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville samedi 28 mars 2026.
Soirée cabaret
Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 23:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Une soirée magique dans une ambiance festive et chaleureuse, la soirée Cabaret concoctée par Mondeville Animation déboule pour une date unique avec strass et paillettes.
Avec le repas entièrement maison , vous en aurez plein les mirettes !
Tenue de gala obligatoire tout comme votre réservation (à faire sur place) !
Le cabaret sera animé par Eva Jean. .
Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73 cscs@mondevilleanimation.org
English :
A magical evening in a warm, festive atmosphere, the Cabaret evening concocted by Mondeville Animation arrives for a unique date with rhinestones and sequins.
And with a home-cooked meal, you’ll be sure to be impressed!
Gala dress required!
L’événement Soirée cabaret Mondeville a été mis à jour le 2026-02-25 par Calvados Attractivité