Soirée cabaret Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville

Soirée cabaret Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation Mondeville samedi 28 mars 2026.

Soirée cabaret

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 23:30:00

Date(s) :
2026-03-28

Une soirée magique dans une ambiance festive et chaleureuse, la soirée Cabaret concoctée par Mondeville Animation déboule pour une date unique avec strass et paillettes.
Avec le repas entièrement maison , vous en aurez plein les mirettes !
Tenue de gala obligatoire tout comme votre réservation (à faire sur place) !
Le cabaret sera animé par Eva Jean.   .

Carrefour Socio-Culturel et Sportif Mondeville Animation 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 22 73  cscs@mondevilleanimation.org

English :

A magical evening in a warm, festive atmosphere, the Cabaret evening concocted by Mondeville Animation arrives for a unique date with rhinestones and sequins.
And with a home-cooked meal, you’ll be sure to be impressed!
Gala dress required!

L’événement Soirée cabaret Mondeville a été mis à jour le 2026-02-25 par Calvados Attractivité