Soirée Cabaret

Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Chanteurs, chanteuses, danseurs et danseuses vous entraîneront dans l’univers féerique du Cabaret !

Sur scène vous retrouverez la troupe Seventh Sky et son univers magique du music-hall.

Dans la salle un repas qui ravira vos papilles.

Au menu

Assiette de charcuterie

Blanquette de Poulet accompagnée de riz

Fromage

Fondant au chocolat

Vin Café compris.

Réservation obligatoire. .

+33 6 72 54 11 39 cabaret.seventhsky@gmail.com

English :

Singers and dancers will take you into the magical world of Cabaret!

On stage you’ll find the Seventh Sky troupe and their magical music-hall universe.

In the dining room, a meal to delight your taste buds.

On the menu:

Charcuterie platter

Chicken Blanquette with rice

Cheese

Chocolate fondant

Wine ? Coffee included.

German :

Sänger, Sängerinnen, Tänzer und Tänzerinnen werden Sie in die märchenhafte Welt des Cabarets entführen!

Auf der Bühne werden Sie die Truppe Seventh Sky und ihre magische Welt der Music Hall wiederfinden.

Im Saal wird ein Essen serviert, das Ihren Gaumen verwöhnen wird.

Auf dem Menü:

Aufschnittplatte

Hähnchenbrustfilet mit Reis

Käse

Fondant mit Schokolade

Wein ? Kaffee inbegriffen.

Italiano :

Cantanti e ballerini vi porteranno nel magico mondo del Cabaret!

Sul palco troverete la troupe del Settimo Cielo e il suo magico mondo del music-hall.

Nella sala da pranzo, un pasto che delizierà le vostre papille gustative.

Nel menu:

Piatto di salumi

Blanquette di pollo con riso

Formaggio

Fondente al cioccolato

Vino? Caffè incluso.

Espanol :

Cantantes y bailarines le transportarán al mágico mundo del Cabaret

En el escenario encontrarás a la compañía Seventh Sky y su mágico mundo de music hall.

En el comedor, una comida que hará las delicias de su paladar.

En el menú:

Plato de embutidos

Blanqueta de pollo con arroz

Queso

Fondant de chocolate

Vino Café incluido.

