Soirée Cabaret Salle des fêtes Monfaucon samedi 22 novembre 2025.
Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-22 19:00:00
2025-11-22
Chanteurs, chanteuses, danseurs et danseuses vous entraîneront dans l’univers féerique du Cabaret !
Sur scène vous retrouverez la troupe Seventh Sky et son univers magique du music-hall.
Dans la salle un repas qui ravira vos papilles.
Au menu
Assiette de charcuterie
Blanquette de Poulet accompagnée de riz
Fromage
Fondant au chocolat
Vin Café compris.
Réservation obligatoire. .
Salle des fêtes MONFAUCON Monfaucon 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 54 11 39 cabaret.seventhsky@gmail.com
English :
Singers and dancers will take you into the magical world of Cabaret!
On stage you’ll find the Seventh Sky troupe and their magical music-hall universe.
In the dining room, a meal to delight your taste buds.
On the menu:
Charcuterie platter
Chicken Blanquette with rice
Cheese
Chocolate fondant
Wine ? Coffee included.
German :
Sänger, Sängerinnen, Tänzer und Tänzerinnen werden Sie in die märchenhafte Welt des Cabarets entführen!
Auf der Bühne werden Sie die Truppe Seventh Sky und ihre magische Welt der Music Hall wiederfinden.
Im Saal wird ein Essen serviert, das Ihren Gaumen verwöhnen wird.
Auf dem Menü:
Aufschnittplatte
Hähnchenbrustfilet mit Reis
Käse
Fondant mit Schokolade
Wein ? Kaffee inbegriffen.
Italiano :
Cantanti e ballerini vi porteranno nel magico mondo del Cabaret!
Sul palco troverete la troupe del Settimo Cielo e il suo magico mondo del music-hall.
Nella sala da pranzo, un pasto che delizierà le vostre papille gustative.
Nel menu:
Piatto di salumi
Blanquette di pollo con riso
Formaggio
Fondente al cioccolato
Vino? Caffè incluso.
Espanol :
Cantantes y bailarines le transportarán al mágico mundo del Cabaret
En el escenario encontrarás a la compañía Seventh Sky y su mágico mundo de music hall.
En el comedor, una comida que hará las delicias de su paladar.
En el menú:
Plato de embutidos
Blanqueta de pollo con arroz
Queso
Fondant de chocolate
Vino Café incluido.
