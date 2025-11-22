Soirée Cabaret Nevoy
Soirée cabaret à Nevoy le samedi 22 novembre
Le Comité des Fêtes de Nevoy organise une soirée cabaret le samedi 22 novembre à 20h, avec une ouverture des portes à 19h30.
Le spectacle sera présenté par Le Paradis des Anges.
Les inscriptions et le règlement sont à effectuer au plus tard le 15 novembre auprès du Comité des Fêtes de Nevoy. 36 .
208 Rue des Artisans Nevoy 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 42 73 30 37
English :
Cabaret evening in Nevoy on Saturday, November 22
German :
Kabarettabend in Nevoy am Samstag, den 22. November
Italiano :
Serata di cabaret a Nevoy sabato 22 novembre
Espanol :
Noche de cabaret en Nevoy el sábado 22 de noviembre
