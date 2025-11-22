Soirée Cabaret Nevoy

Soirée Cabaret

208 Rue des Artisans Nevoy Loiret

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée cabaret à Nevoy le samedi 22 novembre

Le Comité des Fêtes de Nevoy organise une soirée cabaret le samedi 22 novembre à 20h, avec une ouverture des portes à 19h30.

Le spectacle sera présenté par Le Paradis des Anges.

Les inscriptions et le règlement sont à effectuer au plus tard le 15 novembre auprès du Comité des Fêtes de Nevoy. 36 .

208 Rue des Artisans Nevoy 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 42 73 30 37

English :

Cabaret evening in Nevoy on Saturday, November 22

German :

Kabarettabend in Nevoy am Samstag, den 22. November

Italiano :

Serata di cabaret a Nevoy sabato 22 novembre

Espanol :

Noche de cabaret en Nevoy el sábado 22 de noviembre

