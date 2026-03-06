Soirée Cabaret Salle Multiculturelle Nitry
Soirée Cabaret Salle Multiculturelle Nitry samedi 18 avril 2026.
Tarif : 55 – 55 – EUR
Début : 2026-04-18 19:30:00
Dîner-spectacle Cabaret avec Bianca, Lili Plume et Renato. Sur réservation. .
Salle Multiculturelle Route de Chablis Nitry 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 84 25 65
English : Soirée Cabaret
