Soirée Cabaret Patrick Villot en concert Salle des fêtes Commenailles
Soirée Cabaret Patrick Villot en concert Salle des fêtes Commenailles samedi 18 avril 2026.
Soirée Cabaret Patrick Villot en concert
Salle des fêtes 35 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18 23:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Patrick Villot, chanteur jurassien, interprètera une partie du répertoire de la chanson française lors de notre traditionnelle Soirée Cabaret.
Installés confortablement devant un verre et une pâtisserie vous aurez l’occasion de savourer et fredonner les chansons que vous connaissez . .
Salle des fêtes 35 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 04 23 37 laforest.martine@orange.fr
English :
German : Soirée Cabaret Patrick Villot en concert
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Cabaret Patrick Villot en concert Commenailles a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu