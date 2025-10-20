Soirée Cabaret Patrick Villot en concert Salle des fêtes Commenailles

Soirée Cabaret Patrick Villot en concert Salle des fêtes Commenailles samedi 18 avril 2026.

Soirée Cabaret Patrick Villot en concert

Salle des fêtes 35 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Patrick Villot, chanteur jurassien, interprètera une partie du répertoire de la chanson française lors de notre traditionnelle Soirée Cabaret.

Installés confortablement devant un verre et une pâtisserie vous aurez l’occasion de savourer et fredonner les chansons que vous connaissez . .

Salle des fêtes 35 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 04 23 37 laforest.martine@orange.fr

English :

German : Soirée Cabaret Patrick Villot en concert

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Cabaret Patrick Villot en concert Commenailles a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu