Soirée Cabaret Pertuis

Soirée Cabaret Pertuis lundi 14 juillet 2025.

Soirée Cabaret

Lundi 14 juillet 2025 à partir de 20h30. Place Jean Jaures Pertuis Vaucluse

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

La ville de pertuis et le village Pertusien des spectacles présentent une Soirée Cabaret le lundi 14 juillet à 20h30 , Place Jean Jaurès.

Spectacle gratuit.

Information 06 45 10 89 41

.

Place Jean Jaures Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 10 89 41

English :

The town of Pertuis and the village Pertusien des spectacles present a Cabaret Evening on Monday July 14th at 8.30pm, Place Jean Jaurès.

Free show.

Information 06 45 10 89 41

German :

Die Stadt Pertuis und das Dorf Pertusien des spectacles präsentieren am Montag, den 14. Juli um 20:30 Uhr auf dem Place Jean Jaurès einen Kabarettabend.

Die Vorstellung ist kostenlos.

Informationen: 06 45 10 89 41

Italiano :

La città di Pertuis e il Village Pertusien des spectacles presentano una serata di cabaret lunedì 14 luglio alle 20.30, in Place Jean Jaurès.

Spettacolo gratuito.

Informazioni: 06 45 10 89 41

Espanol :

La ciudad de Pertuis y el Village Pertusien des spectacles presentan una velada de cabaret el lunes 14 de julio a las 20.30 h, plaza Jean Jaurès.

Espectáculo gratuito.

Información: 06 45 10 89 41

L’événement Soirée Cabaret Pertuis a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme de Pertuis