Soirée Cabaret Salle des fêtes de Plurien Plurien

Soirée Cabaret

Salle des fêtes de Plurien 20 D89 Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le Club Plurien’les arrête fête ses 10 ans et vous convie à une soirée dîner-cabaret. Le repas, préparé par Les Saveurs du Penthièvre, proposera Saint-Jacques au riesling, pavé de veau forestier et trio de desserts.

Le spectacle sera assuré par LYV’N’KO Cabaret avec danseurs, chanteurs et magicien.

Places limitées. Réservation obligatoire par téléphone. .

Salle des fêtes de Plurien 20 D89 Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 26 64 31 34

L’événement Soirée Cabaret Plurien a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor