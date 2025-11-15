Soirée Cabaret Salle des fêtes de Plurien Plurien
Salle des fêtes de Plurien 20 D89 Plurien Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-15 18:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Le Club Plurien’les arrête fête ses 10 ans et vous convie à une soirée dîner-cabaret. Le repas, préparé par Les Saveurs du Penthièvre, proposera Saint-Jacques au riesling, pavé de veau forestier et trio de desserts.
Le spectacle sera assuré par LYV’N’KO Cabaret avec danseurs, chanteurs et magicien.
Places limitées. Réservation obligatoire par téléphone. .
Salle des fêtes de Plurien 20 D89 Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 26 64 31 34
