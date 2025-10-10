Soirée Cabaret pour Octobre Rose Saint-Wandrille-Rançon Rives-en-Seine

Soirée Cabaret pour Octobre Rose Saint-Wandrille-Rançon Rives-en-Seine vendredi 10 octobre 2025.

Soirée Cabaret pour Octobre Rose

Saint-Wandrille-Rançon 35 Route de Rançon Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Dîner spectacle caritatif organisé au cabaret Le Cristal Chic , dans le cadre d’Octobre Rose, par l’association Commerces en Seine.

Soirée dansante + tombola exceptionnelle au profit de La Bulle , le centre d’information et d’accompagnement du Centre Henri Becquerel

1 cocktail de bienvenue offert !

Sur réservation uniquement Paiement comptant le jour de la réservation (non remboursable).

Réservations auprès des boutiques

Le cabaret Cristal Chic

Institut Belles au Naturel

Boutique James Style

Institut Biche

Atelier des Modistes

Maison Grangier .

Saint-Wandrille-Rançon 35 Route de Rançon Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie commercesenseine@gmail.com

English : Soirée Cabaret pour Octobre Rose

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Cabaret pour Octobre Rose Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme