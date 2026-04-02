Courlay

Soirée cabaret Qui cabaret la porte d’la cave ?

Salle des fêtes Courlay Deux-Sèvres

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Soirée cabaret spectacle et chants avec la compagnie du Donjon, “Qui cabaret la porte d’ la cave ?”, avec repas (boissons non comprises) au profit de l’association Les bâtisseurs d’espoir.

Réservations sur Helloasso.com et au 06.87.58.16.66 ou 06.85.05.75.68. .

Salle des fêtes Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 05 75 68

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English : Soirée cabaret Qui cabaret la porte d’la cave ?

L’événement Soirée cabaret Qui cabaret la porte d’la cave ? Courlay a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Bocage Bressuirais