Soirée cabaret Qui cabaret la porte d’la cave ? Courlay
Soirée cabaret Qui cabaret la porte d’la cave ? Courlay vendredi 24 avril 2026.
Courlay
Soirée cabaret Qui cabaret la porte d’la cave ?
Salle des fêtes Courlay Deux-Sèvres
Tarif : 29 – 29 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24
Soirée cabaret spectacle et chants avec la compagnie du Donjon, “Qui cabaret la porte d’ la cave ?”, avec repas (boissons non comprises) au profit de l’association Les bâtisseurs d’espoir.
Réservations sur Helloasso.com et au 06.87.58.16.66 ou 06.85.05.75.68. .
Salle des fêtes Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 05 75 68
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English : Soirée cabaret Qui cabaret la porte d’la cave ?
L’événement Soirée cabaret Qui cabaret la porte d’la cave ? Courlay a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Bocage Bressuirais
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