Soirée cabaret Rêve Salle des fêtes de l’Agora Lacq vendredi 27 février 2026.
Salle des fêtes de l'Agora Lacq
2026-02-27
2026-02-27
2026-02-27
Ouverture des portes.
20h30 Par la troupe Anna Smile. Entre danse, chant, tableaux visuels et mises en scène élégantes, ce spectacle invite le public à un voyage onirique, où l’imaginaire prend le dessus et où chaque numéro raconte une histoire. Les artistes enchaînent les performances avec énergie, sensualité et poésie, dans une ambiance digne des plus beaux cabarets. Plumes, strass, costumes raffinés, jeux de lumières et chorégraphies millimétrées composent un spectacle rythmé, moderne et accessible à tous. .
Salle des fêtes de l’Agora Chemin de Terres Nabes Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
