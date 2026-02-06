Soirée cabaret Rêve

Salle des fêtes de l'Agora Lacq Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

20h30 Par la troupe Anna Smile. Entre danse, chant, tableaux visuels et mises en scène élégantes, ce spectacle invite le public à un voyage onirique, où l’imaginaire prend le dessus et où chaque numéro raconte une histoire. Les artistes enchaînent les performances avec énergie, sensualité et poésie, dans une ambiance digne des plus beaux cabarets. Plumes, strass, costumes raffinés, jeux de lumières et chorégraphies millimétrées composent un spectacle rythmé, moderne et accessible à tous. .

