samedi 26 septembre 2026 · Le Chalet de la Diligence · Larnod

Informations pratiques

Larnod

Soirée Cabaret Rominou Show

Le Chalet de la Diligence 2 route Nationale Larnod Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Soirées Cabaret au Chalet de la Diligence Une expérience unique à Larnod !

Plongez dans l’univers festif et surprenant des Cabaret Show du Chalet de la Diligence !

Organisées par les propriétaires eux-mêmes, ces soirées pleines d’humour, de musique et de glamour vous promettent un moment inoubliable dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Le Chalet de la Diligence 2 route Nationale Larnod 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 31 47

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English : Soirée Cabaret Rominou Show

L’événement Soirée Cabaret Rominou Show Larnod a été mis à jour le 2026-04-01 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON