Soirée Cabaret Rominou Show Le Chalet de la Diligence Larnod
samedi 26 septembre 2026 · Le Chalet de la Diligence · Larnod
Informations pratiques
Larnod
Soirée Cabaret Rominou Show
Le Chalet de la Diligence 2 route Nationale Larnod Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Soirées Cabaret au Chalet de la Diligence Une expérience unique à Larnod !
Plongez dans l’univers festif et surprenant des Cabaret Show du Chalet de la Diligence !
Organisées par les propriétaires eux-mêmes, ces soirées pleines d’humour, de musique et de glamour vous promettent un moment inoubliable dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .
Le Chalet de la Diligence 2 route Nationale Larnod 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 31 47
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English : Soirée Cabaret Rominou Show
L’événement Soirée Cabaret Rominou Show Larnod a été mis à jour le 2026-04-01 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON