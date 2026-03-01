Soirée Cabaret Maison du Parc Saint-Brisson
Soirée Cabaret Maison du Parc Saint-Brisson samedi 21 mars 2026.
Soirée Cabaret
Maison du Parc Auditorium Saint-Brisson Nièvre
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21 20:00:00
2026-03-21
Soirée cabaret A 18h à l’auditorium de la Maison du Parc à Saint Brisson, avec Nine et Mumu dans “A Poils et à plumes” suivi de Mumu dans “Dungo”. Entrée libre au chapeau. Buvette sur place. .
Maison du Parc Auditorium Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 77 38 15
