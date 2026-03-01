Soirée Cabaret Maison du Parc Saint-Brisson

Soirée Cabaret Auditorium Saint-Brisson 2026-03-21

Soirée Cabaret Maison du Parc Saint-Brisson samedi 21 mars 2026.

Soirée Cabaret

Maison du Parc Auditorium Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21 20:00:00

Date(s) :
2026-03-21

Soirée cabaret A 18h à l’auditorium de la Maison du Parc à Saint Brisson, avec Nine et Mumu dans “A Poils et à plumes” suivi de Mumu dans “Dungo”. Entrée libre au chapeau. Buvette sur place.   .

Maison du Parc Auditorium Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 77 38 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Cabaret

L’événement Soirée Cabaret Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

Prochains événements à Saint-Brisson