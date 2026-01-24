Soirée Cabaret Foyer Rural Saint-Julien-de-l’Escap
Soirée Cabaret Foyer Rural Saint-Julien-de-l’Escap samedi 7 mars 2026.
Soirée Cabaret
Foyer Rural 6 Rue des Jardins Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 21:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Le Panache Cabaret de Confolent assure un superbe spectacle avec ses 12 artistes. Ouverture des portes à 20h00 pour ceux qui souhaitent manger sur place.
.
Foyer Rural 6 Rue des Jardins Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 49 46 35 foyer-rural.st-julien@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Soirée Cabaret Saint-Julien-de-l’Escap a été mis à jour le 2026-01-24 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme