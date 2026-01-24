Soirée Cabaret Foyer Rural Saint-Julien-de-l’Escap

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-03-07 21:00:00
2026-03-07

Le Panache Cabaret de Confolent assure un superbe spectacle avec ses 12 artistes. Ouverture des portes à 20h00 pour ceux qui souhaitent manger sur place.
Foyer Rural 6 Rue des Jardins Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 49 46 35  foyer-rural.st-julien@orange.fr

