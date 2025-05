SOIRÉE CABARET – Saint-Mathieu-de-Tréviers, 20 juin 2025 07:00, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Hérault

SOIRÉE CABARET 140 avenue des coteaux de montferrand Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

De la musique live, du bon vin, des plats à partager et des rires sous les oliviers voilà votre nouveau rendez-vous du vendredi soir.

140 avenue des coteaux de montferrand

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 81 22 boutique@vd3c.fr

English :

Live music, good wine, food to share and laughter under the olive trees: this is your new Friday night rendezvous.

German :

Live-Musik, guter Wein, gemeinsames Essen und Lachen unter Olivenbäumen: Das ist Ihr neuer Treffpunkt am Freitagabend.

Italiano :

Musica dal vivo, buon vino, cibo da condividere e risate sotto gli ulivi: questo è il vostro nuovo appuntamento del venerdì sera.

Espanol :

Música en directo, buen vino, comida para compartir y risas bajo los olivos: ésta es su nueva cita de los viernes por la noche.

