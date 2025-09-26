Soirée cabaret Saint-Paulien
Soirée cabaret Saint-Paulien vendredi 26 septembre 2025.
Soirée cabaret
Usine Bongiraud Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 19:30:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
La commission événementielle du GAM a le plaisir de vous inviter à sa soirée cabaret !
Cette soirée est une scène ouverte à tous les artistes amateurs, quelle que soit la discipline (musique, cirque, danse, théâtre, magie, contes…) !
.
Usine Bongiraud Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecabaretdugam@gmail.com
English :
The GAM events committee is delighted to invite you to its cabaret evening!
The evening is open to all amateur artists, whatever their discipline (music, circus, dance, theater, magic, storytelling…)!
German :
Der Veranstaltungsausschuss des GAM freut sich, Sie zu seinem Kabarettabend einladen zu können!
Dieser Abend ist eine offene Bühne für alle Amateurkünstler, unabhängig von der Disziplin (Musik, Zirkus, Tanz, Theater, Magie, Märchen…)!
Italiano :
Il Comitato Eventi del GAM è lieto di invitarvi alla sua serata di cabaret!
Questa serata è aperta a tutti gli artisti dilettanti, qualunque sia la loro disciplina (musica, circo, danza, teatro, magia, narrazione…)!
Espanol :
El Comité de Eventos de la GAM tiene el placer de invitarle a su velada de cabaret
Esta velada está abierta a todos los artistas aficionados, sea cual sea su disciplina (música, circo, danza, teatro, magia, cuentacuentos…)
L’événement Soirée cabaret Saint-Paulien a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay