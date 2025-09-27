Soirée cabaret Sermaises

Soirée cabaret

Sermaises Loiret

Venez vivre une soirée cabaret haute en couleurs à la salle culturelle de Sermaises ambiance festive, rires et spectacle assurés !

Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 89 79 27

English :

Come and enjoy a colourful cabaret evening at the Sermaises cultural hall: a festive atmosphere, laughter and entertainment guaranteed!

German :

Erleben Sie einen farbenfrohen Kabarettabend im Kultursaal von Sermaises: festliche Stimmung, Lachen und Show garantiert!

Italiano :

Venite a godervi una colorata serata di cabaret al centro culturale Sermaises: atmosfera di festa, risate e divertimento garantiti!

Espanol :

Venga a disfrutar de una colorida velada de cabaret en el centro cultural de Sermaises: ¡un ambiente festivo, risas y diversión garantizados!

L’événement Soirée cabaret Sermaises a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND PITHIVERAIS