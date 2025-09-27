Soirée cabaret Sermaises
Soirée cabaret Sermaises samedi 27 septembre 2025.
Soirée cabaret
Sermaises Loiret
Tarif : 28 – 28 – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Venez vivre une soirée cabaret haute en couleurs à la salle culturelle de Sermaises ambiance festive, rires et spectacle assurés !
28 .
Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 89 79 27
English :
Come and enjoy a colourful cabaret evening at the Sermaises cultural hall: a festive atmosphere, laughter and entertainment guaranteed!
German :
Erleben Sie einen farbenfrohen Kabarettabend im Kultursaal von Sermaises: festliche Stimmung, Lachen und Show garantiert!
Italiano :
Venite a godervi una colorata serata di cabaret al centro culturale Sermaises: atmosfera di festa, risate e divertimento garantiti!
Espanol :
Venga a disfrutar de una colorida velada de cabaret en el centro cultural de Sermaises: ¡un ambiente festivo, risas y diversión garantizados!
L’événement Soirée cabaret Sermaises a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND PITHIVERAIS