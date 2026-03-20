Soirée Cabaret Spécial humour

146 Rue du Docteur Calmette Tartas Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Soirée Cabaret Spécial humour Alain VILLERS avec les chanteuses et chanteurs de l’Atelier Chanson en scènes.

Au programme Chansons d’hier et d’aujourd’hui, Slam, Poésie… Humoristiques. Et toujours… que de nouvelles interprétations !!!

Menu Apéritif Assiette Gourmande Dessert

Soirée Cabaret Spécial humour Alain VILLERS avec les chanteuses et chanteurs de l’Atelier Chanson en scènes.

Au programme Chansons d’hier et d’aujourd’hui, Slam, Poésie… Humoristiques. Et toujours… que de nouvelles interprétations !!!

Menu Apéritif Assiette Gourmande Dessert .

146 Rue du Docteur Calmette Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 11 89

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English : Soirée Cabaret Spécial humour

Cabaret evening Spécial humour Alain VILLERS with singers from the Atelier Chanson en scènes.

On the program: Songs of yesterday and today, Slam, Poetry… Humorous. And always… new interpretations !!!

Menu: Aperitif Assiette Gourmande Dessert

L’événement Soirée Cabaret Spécial humour Tartas a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Tartas