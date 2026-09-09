Soirée Cabaret spécial Jacques Brel Le Marensin Tartas

Informations pratiques

Tartas

Soirée Cabaret spécial Jacques Brel

Le Marensin 146 Rue du Docteur Calmette Tartas Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Assistez à une belle soirée cabaret spéciale Jacques Brel avec le spectacle d’Alain Villers : « Sans avoir rien que la force d’aimer… ». Profitez d’un moment musical intense accompagné d’un repas convivial comprenant un apéritif, une assiette gourmande et un dessert. Réservation obligatoire.

Plongez dans l’univers de Jacques Brel lors d’une soirée cabaret exceptionnelle.

L’artiste Alain Villers vous invite à un voyage musical émouvant avec son spectacle intitulé « Sans avoir rien que la force d’aimer… ». Venez vibrer au rythme des plus belles chansons du grand Jacques et laissez-vous emporter par cette interprétation poignante et passionnée.

Cette soirée spectacle est également placée sous le signe de la convivialité et de la gastronomie. Vous pourrez en effet profiter d’un savoureux repas comprenant un apéritif de bienvenue, une assiette gourmande et un délicieux dessert pour accompagner cette représentation unique. Une buvette sera également à votre disposition tout au long de l’événement.

N’oubliez pas que les réservations sont obligatoires pour participer à cet bel hommage musical mêlant poésie, émotion et gourmandise. .

Le Marensin 146 Rue du Docteur Calmette Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 11 89

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English : Soirée Cabaret spécial Jacques Brel

Come enjoy a wonderful Jacques Brel-themed cabaret evening featuring Alain Villers’ show: “Sans avoir rien que la force d’aimer…” Enjoy an intense musical experience accompanied by a convivial meal featuring an aperitif, a gourmet platter, and dessert. Reservations required.

L’événement Soirée Cabaret spécial Jacques Brel Tartas a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Tartas