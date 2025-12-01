SOIREE CABARET SPECIAL REVEILLON !

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 84 – 84 – 96 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Repas gastronomique, concert variété française et internationale, spectacle de magie.

Un menu associant Champagne, mets et vins vous sera servi, tandis que deux artistes de talent vous envouteront jusqu’au bout de la nuit Marie HARPER vous captivera par son timbre de voix exceptionnel et vous séduira par son charisme digne des plus grandes chanteuses. Tristan MAGO vous fera vivre des instants époustouflants grâce à une magie de proximité où émotion, rire et émerveillement se rencontrent.

Menu

– Pâté en croûte de veau, foie gras et truffe ou Terrine aux Saint Jacques

– 12 escargots de Bourgogne

– Pavé de cerf sauce grand veneur ou Lotte à l’américaine

– Pomme dauphine maison, haricots aux cèpes

– Bûche aux fruits rouges et fruits frais

– 1 verre de Champagne

– 2 verres de vins grands crus

Soirée à ne surtout pas manquer ! .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

English : SOIREE CABARET SPECIAL REVEILLON !

L’événement SOIREE CABARET SPECIAL REVEILLON ! Chauffailles a été mis à jour le 2025-12-06 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais