Soirée cabaret Spécial Saint-Valentin Salle Polyvalente Île-Tudy

Soirée cabaret Spécial Saint-Valentin

Salle Polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez vivre une soirée spectacle St Valentin un diner raffiné, une ambiance romantique…

Sur réservation par téléphone.

Organisée par l’association Ar Vaskodenn. .

Salle Polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 45 43 99 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée cabaret Spécial Saint-Valentin Île-Tudy a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Destination Pays Bigouden