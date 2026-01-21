Soirée Cabaret Spéciale Saint Valentin Tristan Mago + Caruso & Friends Chauffailles
Soirée Cabaret Spéciale Saint Valentin Tristan Mago + Caruso & Friends Chauffailles samedi 14 février 2026.
Soirée Cabaret Spéciale Saint Valentin Tristan Mago + Caruso & Friends
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 69 – 69 – 78 EUR
Début : 2026-02-14 20:30:00
2026-02-14
UN PROGRAMME DE FOU POUR NOS PETITS AMOUREUX… nos grands aussi !
De la musique, du romantisme avec un chanteur italiano CARUSO & FRIENDS ! Ma che !
…de LA MAGIE ET DE L’HUMOUR,
Avec votre magicien préféré TRISTAN MAGO !
PREMIÈRE PARTIE, Océane Caschera gagnante de notre concours de chant saison 1 ! VOTEZ POUR MOI ! ça continue en 2027.
Un repas gastronomique à la hauteur de nos convives !
Dans l’assiette, toujours de la qualité, encore de la qualité ! Que des produits soigneusement sélectionnés pour vous régaler ! Sans oublier la rose et un verre de vrai champagne !
Prenez soin de votre moitié…
Et de votre estomac ! .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
