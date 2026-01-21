Soirée Cabaret Spéciale Saint Valentin Tristan Mago + Caruso & Friends

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 69 – 69 – 78 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

UN PROGRAMME DE FOU POUR NOS PETITS AMOUREUX… nos grands aussi !

De la musique, du romantisme avec un chanteur italiano CARUSO & FRIENDS ! Ma che !

…de LA MAGIE ET DE L’HUMOUR,

Avec votre magicien préféré TRISTAN MAGO !

PREMIÈRE PARTIE, Océane Caschera gagnante de notre concours de chant saison 1 ! VOTEZ POUR MOI ! ça continue en 2027.

Un repas gastronomique à la hauteur de nos convives !

Dans l’assiette, toujours de la qualité, encore de la qualité ! Que des produits soigneusement sélectionnés pour vous régaler ! Sans oublier la rose et un verre de vrai champagne !

Prenez soin de votre moitié…

Et de votre estomac ! .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Cabaret Spéciale Saint Valentin Tristan Mago + Caruso & Friends

L’événement Soirée Cabaret Spéciale Saint Valentin Tristan Mago + Caruso & Friends Chauffailles a été mis à jour le 2026-01-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais