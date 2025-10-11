SOIREE CABARET « STRASS’N FOLIE’S » Commer

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Début : 2025-10-11 21:00:00

À l’occasion des 10 ans de l’association Aides et Initiatives Commeroises, la Compagnie Artistique Cénomane enchantera le public avec son spectacle éblouissant intitulé Strass’n Folie’s .

Ce spectacle promet une expérience inoubliable, mêlant plumes, strass et paillettes pour recréer l’atmosphère glamour et étincelante des grands cabarets traditionnels. Entre amis ou en famille, venez vivre une soirée pleine de magie et d’émotions !

Tout public

Points de vente au « Lieu » 14 Bis, Rue des Tisserands.

Chaque mercredi et vendredi jusqu’au 3 octobre 2025 (18h00 à 19h00)

Réservez vite avant le 3 octobre 2025.

Rendez-vous dès 19h00 pour fêter les 10 ans de l’association en partageant un verre de l’amitié.

Possibilité de se restaurer sur place avec le food truck La Roul’Hotte. .

salle polyvalente Commer 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 05 25 36

English :

To mark the 10th anniversary of the Aides et Initiatives Commeroises association, the Compagnie Artistique Cénomane will delight audiences with its dazzling show entitled « Strass’n Folie’s ».

German :

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Vereins Aides et Initiatives Commeroises wird die Compagnie Artistique Cénomane das Publikum mit ihrer schillernden Show mit dem Titel « Strass’n Folie’s » verzaubern.

Italiano :

In occasione del 10° anniversario dell’associazione Aides et Initiatives Commeroises, la Compagnie Artistique Cénomane delizierà il pubblico con lo spettacolo « Strass’n Folie’s ».

Espanol :

Con motivo del 10º aniversario de la asociación Aides et Initiatives Commeroises, la Compagnie Artistique Cénomane deleitará al público con un deslumbrante espectáculo titulado « Strass’n Folie’s ».

