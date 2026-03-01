Soirée Cabaret Sully-sur-Loire
Soirée Cabaret Sully-sur-Loire samedi 28 mars 2026.
Soirée Cabaret
Espace Blareau Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
– par Amitié et Danse –
Laissez‑vous emporter par une soirée pleine d’éclat, d’émotions et de bonne humeur ! Retrouvez l’incontournable Gérard Morice, chanteur et présentateur fidèle, véritable maître de cérémonie au charisme unique.
Que vous veniez entre amis, en couple ou en famille, préparez‑vous à vivre un instant magique où spectacle, convivialité et élégance se rencontrent. 15 .
Espace Blareau Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 90 95 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Cabaret Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-19 par OT SULLY-SUR-LOIRE