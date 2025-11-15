Soirée Cabaret téléthon Aulnay

Soirée Cabaret téléthon

Salle municipale Aulnay Charente-Maritime

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Soirée Cabaret au profit du téléthon avec ou sans repas

Salle municipale Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 44 50 33

Kabarettabend zugunsten des Telethon mit oder ohne Essen

Serata di cabaret a favore di Telethon, con o senza pasto

Noche de cabaret a beneficio del telemaratón, con o sin comida

