Soirée Cabaret Tour du monde, voyage haut en couleur Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

Soirée Cabaret Tour du monde, voyage haut en couleur

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Un tour du monde en dansant et en chantant !

Embarquons pour un Tour du Monde, et ce n’est pas moins de 17 pays que nous allons parcourir et 25 tableaux haut en couleurs que vous allez découvrir. Nos chorégraphies endiablées, rythmées, et colorées ainsi que notre chanteuse à la voix de velours et charismatique, vous envoûterons toute la soirée.

Tarifs 18€/adulte, 9€/scolaire-étudiant, gratuit pour les moins de 10 ans

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63 ou au CCAV au 02 43 97 02 05 .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire

English :

A dancing, singing tour of the world!

German :

Eine tanzende und singende Weltreise!

Italiano :

Un giro del mondo danzante e canoro!

Espanol :

Una vuelta al mundo bailando y cantando

