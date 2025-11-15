SOIRÉE CABARET Complexe sportif de la Maison Blanche Vigneux-de-Bretagne

Complexe sportif de la Maison Blanche Allée des Sports Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : 48 – 48 – EUR

Début : 2025-11-15 19:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Nouvelle édition avec Erick Baert the Voice’s Performer

À travers son spectacle, il promet de vous faire vivre 100 concerts à lui tout seul. Un feu d’artifice vocal qui explose à la vitesse du son. Une véritable performance dans laquelle Erick associe les voix et la gestuelle avec perfection et avec énormément d’humour.

Venez revivre le temps d’un soir les concerts de Hallyday, Coldplay, Dire Straits, ZZ top, Céline Dion, The Cure, Julien Doré, Benjamin Biolay ou encore Depeche mode…

Au menu apéritif, verrine de crevette et mandarine et ses légumes croquants, cochon de lait farci grillé au feu de bois, pâtisserie, café.

Tarif 48 € (menu et spectacle vin non compris).

Organisé par l’AGPV .

Complexe sportif de la Maison Blanche Allée des Sports Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 13 09 59 agpv44360@gmail.com

English :

New edition with Erick Baert the Voice’s Performer

German :

Neue Ausgabe mit Erick Baert the Voice’s Performer

Italiano :

Nuova edizione con Erick Baert il performer della voce

Espanol :

Nueva edición con Erick Baert, el intérprete de La Voz

